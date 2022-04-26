Жилой дом сгорел в Калужской области

Вечером в понедельник, 25 апреля, пожар произошел в селе Муромцево Бабынинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:00 загорелся частный жилой дом. Огонь полностью уничтожил деревянное строение.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливают инспекторы.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов, - говорится в сообщении МЧС.

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