В Калужской области младенец пострадал в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, около 15:30 в субботу, 23 апреля, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, недалеко от деревни Селиверстово столкнулись три автомобиля: «Киа Спортейдж», «Фольксваген Тигуан» и «Шевроле Лачетти».

В этой аварии пострадали три человека. Среди них и девочка, родившаяся в 2022 году, сообщили 25 апреля врачи скорой помощи. Младенца госпитализировали в детскую областную больницу в Калуге.

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