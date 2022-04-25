В Калужской области водитель «Фольксвагена» врезался в дерево
Около 7 утра в понедельник, 25 апреля, ДТП произошло в Износковском районе Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, в деревне Дороховая водитель легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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