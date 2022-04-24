В Калуге затонул плавучий ресторан

В воскресенье, 24 апреля, очевидцы прислали в нашу редакцию фото плавучего ресторана, работавшего многие годы в районе Воробьевской переправы.

Судя по снимкам, ресторан частично затонул.

Пока нет точной информации, что именно там произошло.

Напомним, нынешней весной в Калуге наблюдался самый сильный паводок с 2013 года. Уровень воды начал опускаться на прошлой неделе.

Вид с левого берега.

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