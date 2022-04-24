В Калужской области сгорел жилой дом с тремя квартирами

Вечером в субботу, 23 апреля, в Юхновском районе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Набережной в деревне Зарецкое около 21:30 загорелся жилой дом, разделенный на три квартиры.

Огонь полностью уничтожил здание.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.