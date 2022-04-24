В Калужской области водитель «Форда» сбил пешехода на переходе

Около 20:45 в субботу, 23 апреля, в Боровском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на трассе А-108 недалеко от Ермолино водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по неосвещенному пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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