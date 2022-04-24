В Калужской области водитель «Форда» сбил пешехода на переходе
Около 20:45 в субботу, 23 апреля, в Боровском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на трассе А-108 недалеко от Ермолино водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по неосвещенному пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.