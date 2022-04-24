В Калужской области несколько человек пострадало в массовом ДТП на трассе М3
Около 15:30 в субботу, 23 апреля, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись три автомобиля: «Киа Спортейдж», «Фольскваген Тигуан» и «Шевроле Лачетти».
Сообщается о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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