В Калужской области несколько человек пострадало в массовом ДТП на трассе М3

Около 15:30 в субботу, 23 апреля, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись три автомобиля: «Киа Спортейдж», «Фольскваген Тигуан» и «Шевроле Лачетти».

Сообщается о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.