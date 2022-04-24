В Калужской области столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

Около 15:00 в субботу, 23 апреля, на трассе М3 «Украина» в Калужской области Произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Веребьево Сухиничского района столкнулись легковые автомобили «Ауди» и «Фольксваген Туарег».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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