В Обнинске ночью один человек пострадал в массовом ДТП
В ночь на субботу, 23 апреля, в Обнинске произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на проспекте Маркса столкнулись «Киа Рио», «БМВ» и «Хендай Солярис». За рулем одной из машин был таксист.
ДТП произошло на перекрестке с улицей Белкинской.
Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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