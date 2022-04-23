В Обнинске ночью один человек пострадал в массовом ДТП

В ночь на субботу, 23 апреля, в Обнинске произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на проспекте Маркса столкнулись «Киа Рио», «БМВ» и «Хендай Солярис». За рулем одной из машин был таксист.

ДТП произошло на перекрестке с улицей Белкинской.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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