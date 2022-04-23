В Калуге человеческие кости нашли в Березуйском овраге

В Калуге на дне Березуйского оврага нашли человеческие кости. Вечером 22 апреля фото с места происшествия опубликовало издание «Ника ТВ».

По предварительной версии, кости пролежали там как минимум один год. Их обнаружили во время субботника, проходившего в районе физкультурного диспансера.

Следственный комитет проводит проверку, назначены необходимые экспертизы.

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