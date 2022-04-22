В Калуге три автомобиля столкнулись на Тульском шоссе

Около 15:00 в пятницу, 22 апреля, массовое ДТП произошло на Тульском шоссе в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от поворота на улицу Генерала Попова столкнулись три автомобиля, двигавшихся со стороны Гагаринского моста: «Хендай Санта Фе», «Хендай Солярис» и «Фольксваген Поло».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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