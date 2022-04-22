В Калуге нашелся 12-летний мальчик, который 12 марта пропал в Тверской области

В Тверской области нашли 12-летнего мальчика, которого 12 марта в неизвестном направлении увез его биологический отец. Ребенок находился в Калуге, сообщили в пятницу, 22 апреля, в Следственном комитете.

Мать мальчика подали заявление в следственные органы 18 апреля. После этого объявление о поисках ребенка увидели его родственники в Калуге. Они-то и привезли школьника обратно в Тверскую область.

Сейчас проводится проверка.

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