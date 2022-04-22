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В Калужской области водитель «Шкоды» сбил пешехода

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2022 14:06 0 447
В Калужской области водитель «Шкоды» сбил пешехода

Около 11:30 утра в пятницу, 22 апреля, в Калужской области сбили пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Шкода» сбил человека на 92 километре трассы М3 «Украина» недалеко от деревни Денисово Боровского района.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.04.2022 14:06 0 447
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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