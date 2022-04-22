В Калужской области водитель «Шкоды» сбил пешехода

Около 11:30 утра в пятницу, 22 апреля, в Калужской области сбили пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Шкода» сбил человека на 92 километре трассы М3 «Украина» недалеко от деревни Денисово Боровского района.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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