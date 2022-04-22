На дороге Калуга-Медынь 31-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Мерседесе»

Как мы уже рассказывали, утром 21 апреля на дороге Калуга – Медынь произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем легкового автомобиля «Мерседес» двигался от Киевской трассы в сторону села Льва Толстого и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил сам водитель «Мерседеса».

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