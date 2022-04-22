В Калуге 28-летняя женщина пострадала в ДТП на Гагаринском мосту

Как мы уже рассказывали, утром 21 апреля в Калуге образовались большие пробки на правом берегу. Причиной этому стало ДТП, произошедшее на Гагаринском мосту. Подробности об аварии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 7:40 28-летняя женщина за рулем «Дэу Нексии» ехала в сторону центра, не соблюдала дистанцию и врезалась в попутную «Тойоту Ленд Крузер», а внедорожник отлетел в «Чери Тиго».

Травмы в аварии получила сама предполагаемая виновница аварии.

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