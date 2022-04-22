В Калужской области ищут 24-летнюю девушку, пропавшую год назад

В пятницу, 22 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках в Калуге 24-летней Анны БЕРЕЗОВСКОЙ.

Девушка пропала почти год назад – 2 мая 2021-го.

По информации волонтеров, она может находиться в Калуге, Санкт-Петербурге, селе Уваровка Московской области либо в Гагарине Смоленской области.

Приметы пропавшей:

Рост – 160 см,

Худощавая,

Русые волосы,

Серо-голубые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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