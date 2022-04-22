В Калужской области ищут 24-летнюю девушку, пропавшую год назад
В пятницу, 22 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках в Калуге 24-летней Анны БЕРЕЗОВСКОЙ.
Девушка пропала почти год назад – 2 мая 2021-го.
По информации волонтеров, она может находиться в Калуге, Санкт-Петербурге, селе Уваровка Московской области либо в Гагарине Смоленской области.
Приметы пропавшей:
- Рост – 160 см,
- Худощавая,
- Русые волосы,
- Серо-голубые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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