Житель Людиново пожаловался на загрязнение водохранилища нефтепродуктами

Утром в четверг, 21 апреля, житель Людиново пожаловался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» на загрязнение местного водохранилища – крупнейшего водоема Калужской области.

Мужчина заметил на поверхности воды маслянистую пленку. По его словам, что-то сбросили со стороны местного предприятия.

- Залповый сброс масла сейчас происходит, - прокомментировал очевидец. - Вчера вечером всего этого еще не было.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

- Сейчас наши инспекторы едут в сторону Нижнего озера для отбора проб в водном объекте, - заявили в Минприроды.

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