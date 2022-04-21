В Калужской области две женщины пострадали в перевернувшемся «Пежо»

Как мы уже рассказывали, около 10:40 в четверг, 21 апреля, у деревни Новоселье в Козельском районе вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Пежо». Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге между Козельском и Сухиничами.

По нашей информации, различные травмы получили две женщины – 36-летняя водитель и 56-летняя пассажирка. Они госпитализированы в районную больницу.

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