В Калужской области несколько человек пострадало в перевернувшемся «Пежо»

Около 10:40 в четверг, 21 апреля, у деревни Новоселье в Козельском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Пежо» не справился с управлением на дороге между Козельском и Сухиничами. Машина съехала в кювет и перевернулась.

МЧС сообщило, что в аварии пострадало как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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