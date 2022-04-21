В Калужской области водителя легковушки обвиняют в ДТП с фурами

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП.

Как выяснили следователи, водитель легковушки двигался по трассе М3 «Украина», не учел погодные условия и выехал на встречную полосу. Там легковой автомобиль врезался в фуру, а потом фура столкнулась с другим грузовиком. В результате тяжкие травмы получил водитель второй фуры.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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