В Калужской области «Мерседес» вылетел в кювет

Около 8 утра в четверг, 21 апреля, на дороге Калуга – Медынь произошло ДТП. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.\

По предварительным данным, на участке между Киевской трассой и селом Льва Толстого водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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