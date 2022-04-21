Авария на Гагаринском мосту в Калуге парализовала движение с Правого берега

Около 7:30 утра в четверг, 21 апреля, на Гагаринском мосту в Калуге произошло ДТП.

По сообщению наших читателей, в левой полосе там столкнулись три автомобиля – «Чери Тиго», «Ленд Крузер» и «Дэу Нексия». Все они двигались в сторону центра.

На место происшествия прибыли скорая и МЧС.

Движение со стороны Правого берега существенно затруднено. По состоянию на 9 утра, пробка стоит от перекрестка с улицей Серафима Туликова.

- От «Кошелева» до Тульского шоссе ехала 45 минут, - пожаловалась наша читательница.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дорожная обстановка на 9 утра.

ДТП произошло в час пик, когда поток машин с Правобережья самый большой.

Фото с места аварии.

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