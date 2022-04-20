В Калужской области осужден таксист, сбивший 96-летнего ветерана войны

В Дзержинском районе суд вынес приговор 45-летнему таксисту. Мужчину признали виновным в ДТП, в котором пострадал 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщили в среду, 20 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Таксист подвозил ветерана, высадил его возле дома, а потом, двигаясь задним ходом, случайно сбил.

Виновника осудили на три года условно. Кроме того, он должен выплатить ветерану 500 тысяч рублей.

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