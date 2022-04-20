В Калуге 47-летнему мужчине грозит два года колонии за сбитого пешехода

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего мужчины.

По версии следствия, калужанин за рулем своей иномарки ехал по городу и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

У пострадавшего зафиксированы тяжкие травмы.

Обвиняемому грозит до двух лет колонии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.