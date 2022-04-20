В Калуге 47-летнему мужчине грозит два года колонии за сбитого пешехода
В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего мужчины.
По версии следствия, калужанин за рулем своей иномарки ехал по городу и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
У пострадавшего зафиксированы тяжкие травмы.
Обвиняемому грозит до двух лет колонии.
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