В Калужской области 20-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и КамАЗа

Вечером во вторник, 19 апреля, на трассе А130 в Мосальском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Хендая Соната» двигался в сторону Москвы и недалеко от деревни Адамовка и врезался в попутный КамАЗ.

В результате аварии травмы получил 20-летний пассажир «Хендая».

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