В Калужской области 20-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и КамАЗа
Вечером во вторник, 19 апреля, на трассе А130 в Мосальском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 35-летний водитель «Хендая Соната» двигался в сторону Москвы и недалеко от деревни Адамовка и врезался в попутный КамАЗ.
В результате аварии травмы получил 20-летний пассажир «Хендая».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.