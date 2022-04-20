В Обнинске 35-летний мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Ниссана»
Около 7:55 утра во вторник, 19 апреля, на улице Цветкова в Обнинске произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 45-летний водитель «Рено Логан» при повороте налево не пропустил двигавшийся прямо «Ниссан Жук».
В результате аварии различные травмы получил 35-летний водитель «Ниссана».
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