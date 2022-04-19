Движение в центре Калуги затруднено из-за ДТП на улице Гагарина

Днем в понедельник, 19 апреля, в Калуге образовались пробки на улицах Гагарина, Королева и Кирова.

Причиной этому стало ДТП, произошедшее около 12:30 на улице Гагарина недалеко от школы №6.

Там столкнулись легковые автомобили «Тойота» и «Ниссан», двигавшиеся в сторону Правого берега.

Автомобили участников ДТП перегородили проезд со стороны центра. Большие автобусы с трудом проезжают мимо поврежденных легковушек.

Дорожная обстановка на 14:00.

Рейсовый автобус Калуга - Сосенский пытается проехать мимо «Ниссана».

Пробка на улице Кирова в сторону сквера Мира растянулась от Театральной площади. На Королева машины стоят до парка Циолковского и улицы Баумана.

По состоянию на 14:00 участники ДТП еще не освободили проезжую часть, хотя на место уже прибыл аварийный комиссар.

Участники ДТП.

Из-за небольшого ДТП пробки образовались на нескольких улицах.

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