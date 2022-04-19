В Калужской области пропал 48-летний водитель «Киа»

В Калужской области ищут 48-летнего Павла НОВИКОВА. Во вторник, 19 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, мужчина 14 апреля уехал из дома на автомобиле «Киа Спортейдж» серого цвета.

Он может находиться в Москве либо в деревне Латышево Дзержинского района.

Приметы пропавшего:

Рост: 182 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Был одет: серо-зелёная кожаная куртка с капюшоном, темно-синяя рубашка с длинным рукавом, черные джинсы, сине-зеленые кроссовки.

Особые приметы: за рулём носит очки, справа под глазом крупная родинка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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