В Калужской области подожгли сарай с велосипедами

Вечером в понедельник, 18 апреля, в деревне Редькино Дзержинского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:45 кто-то поджег деревянный сарай.

В результате пожара люди не пострадали.

Судя по фото с места происшествия, внутри сгоревшего сарая находились велосипеды и мотоцикл.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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