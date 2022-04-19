В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Фиата» и «Майбаха»

Около 17:00 в понедельник, 18 апреля, на трассе М3 «Украина» рядом с поселком Детчино Малоярославецкого района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись фургон «Фиат Дукато» и «Майбах», двигавшиеся в одном направлении.

По предварительным данным, травмы в аварии получили 39-летний водитель и 60-летний пассажир «Майбаха». От госпитализации они отказались.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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