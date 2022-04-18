В Калуге водителю грозит два года колонии за сбитого пешехода

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП, произошедшего в январе.

Тогда в одном из дворов водитель двигался задним ходом и сбил пожилую женщину. Женщина получила тяжелые травмы.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.