В Калуге водителю грозит два года колонии за сбитого пешехода
В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП, произошедшего в январе.
Тогда в одном из дворов водитель двигался задним ходом и сбил пожилую женщину. Женщина получила тяжелые травмы.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.
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