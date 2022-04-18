В Калуге водитель «Нивы» сбил 46-летнего мужчину на улице Степана Разина

Около 10 утра 17 апреля в Калуге сбили пешехода на улице Степана Разина. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем «Нивы» ехал по улице Тульской и при повороте налево на улицу Степана Разина сбил 46-летнего пешехода. Пострадавший пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

У пешехода зафиксированы различные травмы.

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