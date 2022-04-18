В Калужской области 46-летний мужчина пострадал в съехавшем с дороги «Хендае»

Около 14:20 16 апреля ДТП произошло на дороге между Козельском и Сосенским в Козельском районе. Об этом сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Хендая Солярис» двигался в сторону Козельска, не справился с управлением и съехал с дороги.

В результат происшествия различные травмы получил 46-летний пассажир легковушки.

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