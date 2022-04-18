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В Калужской области камеры за неделю зафиксировали 28 670 нарушений ПДД

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2022 10:18 2 168
В Калужской области камеры за неделю зафиксировали 28 670 нарушений ПДД

С 8 по 14 апреля в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 28 670 нарушений ПДД. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость – 19 425 случаев.

4784 автомобилиста неправильно проехали перекрестки.

2721 человек не пристегнулся ремнем безопасности.

740 калужан не пропустили пешеходов.

560 водителей выехали на встречную полосу.

440 автомобилистов припарковались там, где это нельзя было делать.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2022 10:18 2 168
Тэги: происшествие дтп авто камеры
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