В Калуге из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ

Утром в понедельник, 18 апреля, в Калуге эвакуировали учеников и сотрудников нескольких школ. Об этом нам сообщили родители детей из школы №25 и лицея №36.

По предварительным данным, вновь поступили сообщения о минировании зданий.

Сейчас учебные заведения оцеплены, их проверяют силовики.

По словам учителей, уроки могут возобновиться через час-полтора.

- На электронные почты ряда школ Калуги утром поступила информация о наличии взрывных устройств. Оперативные службы проводят необходимые проверочные мероприятия, - прокомментировали в правительстве Калужской области.

UPD. В соцсетях калужане сообщили, что также эвакуация проходила в 24-ой гимназии, лицеях №9 и №48, школах №16, 46 и 51.

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