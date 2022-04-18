В Калуге 34-летняя женщина пострадала в столкновении «Газели» и «Ауди»

Как мы уже рассказывали, утром 17 апреля на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге два автомобиля вылетели на тротуар в результате ДТП. О причинах этого происшествия в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 9:15 33-летний водитель грузовой «Газели» ехал по Рылеева в сторону улицы Кирова, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Ауди А5».

34-летняя женщина за рулем легковушки ехала по Суворова в сторону улицы Герцена.

Различные травмы получила водитель «Ауди».

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