В Калуге два автомобиля вылетели на тротуар после столкновения на улице Рылеева

Утром в воскресенье, 17 апреля, на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, после столкновения легковушка «Ауди» и грузовая «Газель» вылетели на тротуар к зданию колледжа экономики и технологий.

Пока нет данных, пострадал ли кто-то в этом ДТП.

Отметим, что в этом месте уже не первый раз происходят подобные аварии. В прошлом году на тротуар вылетели «Лада» и «Рено».

UPD. Позже ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что в аварии пострадал один человек.

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