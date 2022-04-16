В Калужской области ночью произошел пожар на фармацевтическом предприятии

В ночь на субботу, 16 апреля, в Малоярославце произошел пожар на одном из фармацевтических предприятий на улице Коммунистической. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в 1:40 начался пожар в помещении компрессорной.

Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам предприятия до приезда спасателей. Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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