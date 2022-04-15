В Калужской области 60-летняя женщина пострадала при пожаре в дачном доме

Около 10:30 утра в пятницу, 15 апреля, на территории СНТ «Сосенки» в деревне Николаевка Перемышльского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил деревянный дачный дом.

В результате пожара ожоги получила 60-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

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