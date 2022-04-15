В Калужской области семимесячный мальчик задохнулся, застряв между диваном и стеной

В Обнинске погиб семимесячный мальчик. Этот трагический случай произошел еще 5 января, но о нем стало известно лишь сейчас, когда вынесли приговор отцу ребенка. 24-летнего мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ за причинение смерти по неосторожности, сообщили в пятницу, 15 апреля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Как установил суд, отец оставил ребенка на диване, а сам ушел в другую комнату смотреть телевизор.

- Ребенок переместился на край дивана, а затем в проем между диваном и стеной в положении вниз головой, - рассказали в Следственном комитете.

В итоге ребенок задохнулся.

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