В Обнинске обнаружено тело 50-летней женщины, которую искали с ноября 2021 года

На улице в Обнинске обнаружили тело 50-летней женщины. В пятницу, 15 апреля, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Этого человека искали с ноября прошлого года. Заявление в полицию подавал сын погибшей. Известно, что жительница наукограда состояла на учете в психиатрической больнице.

Рядом с телом находился портфель с лекарствами.

Следственный комитет проводит проверку. Причины смерти женщины устанавливаются.

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