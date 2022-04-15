В Обнинске Протва подтопила 89 участков и 12 домов

За последние сутки в Обнинске разлившаяся река Протва подтопила 12 дачных домов, расположенных в СНТ «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита». Об этом сообщили в пятницу, 15 апреля, в ГУ МЧС по Калужской области.

Эвакуация на данный момент не понадобилась. В этих домах постоянно никто не живет, рассказали спасатели.

Под водой также оказались 89 участков.

Ранее сообщалось, что 15 апреля уровень воды в Протве повысился на два сантиметра.

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