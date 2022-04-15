В Калужской области найден живым пропавший 26-летний водитель

Как мы уже рассказывали, в селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области пропал 26-летний мужчина. 11 апреля он уехал в неизвестном направлении на автомобиле «Вольво».

В пятницу, 15 апреля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что пропавшего водителя нашли, с ним все в порядке.

Где мужчина находился, не уточняется.

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