В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Киа» и «Тойоты»

Около 19:20 в четверг, 14 апреля, в Малоярославецком районе Калужской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в селе Коллонтай на улице Московской не смогли разъехаться водители «Киа Рио» и «Тойоты Авенсис». После столкновения «Тойота» вылетела в кювет.

МЧС сообщило, что пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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