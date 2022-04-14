В Калуге затопило два многоквартирных дома, жильцы не могут выйти на улицу

В деревне Шопино на территории Калуги затопило участки вокруг двух многоквартирных домов. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Жильцы не имеют возможности выйти из домов, - заявили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что это талые воды. Реки от Шопино находятся на значительном расстоянии.

Прокуратура проводит проверку.

Ситуацию также прокомментировали в городской управе Калуги:

- Подтопление происходит в период обильного таяния снега и ливневых дождей. Сегодня наши специалисты ЖКХ и бригада службы спасения выезжали на место, было принято решение попробовать откачать воду, работы уже ведутся. К сожалению, существует проблема, что из -за сложной местности рельефа и расположения домов в низине, вода может вернуться вновь. Сейчас мы предпринимаем все возможные меры и держим этот вопрос на контроле.

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