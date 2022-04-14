В Калужской области обезвредили два артиллерийских снаряда
В Калужской области обезвредили еще два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. В четверг, 14 апреля, об этом заявили в региональном ГУ МЧС.
В Сухиничском районе Калужской области боеприпас нашли в 100 метрах от деревни Белилово.
В Жиздринском районе снаряд лежал в лесу в километре от деревни Песочня.
Спасатели напоминают, что при обнаружении опасного предмета нужно звонить по телефонам 112 или 102.
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