В Калужской области два пассажира пострадали в «Ладе», которая врезалась в дерево
Как мы уже рассказывали, 13 апреля в Юхнове произошло ДТП на трассе А130. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Лады» ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобилист скрылся с места аварии.
Травмы получили два пассажира – мужчины 24 и 35 лет. Они оба госпитализированы в областную больницу в Калуге.
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