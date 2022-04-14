В Калужской области два пассажира пострадали в «Ладе», которая врезалась в дерево

Как мы уже рассказывали, 13 апреля в Юхнове произошло ДТП на трассе А130. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады» ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобилист скрылся с места аварии.

Травмы получили два пассажира – мужчины 24 и 35 лет. Они оба госпитализированы в областную больницу в Калуге.

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