В Калужской области водителю грозит 12 лет колонии за смертельное ДТП

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП, которое произошло в мае прошлого года. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, калужанин, которого ранее лишили прав, сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в столб.

Находившаяся в салоне пассажирка скончалась. Еще два пассажира получили тяжелые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит до 12 лет колонии.

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