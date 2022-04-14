В Калуге водитель сбил пешехода на улице Степана Разина и скрылся
Около 14:40 в среду, 13 апреля, во дворе дома №43 на улице Степана Разина сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, некий водитель сбил 33-летнего мужчину и тут же уехал с места аварии.
Пострадавшего пешехода доставили в БСМП. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
Личность виновника устанавливается.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.