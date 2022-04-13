В Калужской области 37-летний мужчина устроил стрельбу на улице

В Жуковском районе полиция нашла 37-летнего мужчину, который 12 апреля устроил стрельбу на улице рядом с многоквартирным домом. Об инциденте в дежурную часть сообщили очевидцы, рассказали в среду в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина стрелял в воздух.

Оружие, предположительно, было охолощенным. Оно отправлено на экспертизу.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

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